Ο υψηλής ποιότητας σωλήνας υψηλής πίεσης με καουτσούκ είναι κατάλληλος για χρήση με την τηλεσκοπική κάνη φωτοβολταϊκών 10 μέτρων. Το εξωτερικό στρώμα έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθησης - απαραίτητα για την εύκολη επέκταση και ανάσυρση της τηλεσκοπικής ράβδου.