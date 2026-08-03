Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Έκδοση για τη βιομηχανία τροφίμων με ένωση M 22x1,5 στα δύο άκρα, προστασία από στρέβλωση, ID 8, με περιστροφικό σύνδεσμο, για βιομηχανία τροφίμων, έως 230 bar
Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. (DN 6) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Σύνδεσμοι και στις δύο άκρες, M 22 x 1,5, με προστασία κατά της συστροφής. Περισσότερα στοιχεία: NW 6/155°C/250 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Μήκος (m)
|10
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,6
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Κεφαλή ψεκασμού HKF 30/14-E