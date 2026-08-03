Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Έκδοση για τη βιομηχανία τροφίμων με ένωση M 22x1,5 στα δύο άκρα, προστασία από στρέβλωση, ID 8, με περιστροφικό σύνδεσμο, για βιομηχανία τροφίμων, έως 230 bar

Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. (DN 6) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Σύνδεσμοι και στις δύο άκρες, M 22 x 1,5, με προστασία κατά της συστροφής. Περισσότερα στοιχεία: NW 6/155°C/250 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 250
Μήκος (m) 10
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,6
Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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