Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Έκδοση για τη βιομηχανία τροφίμων με ένωση M 22x1,5 στα δύο άκρα, προστασία από στρέβλωση, ID 8, με περιστροφικό σύνδεσμο, για βιομηχανία τροφίμων, έως 230 bar
Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. (DN 8) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Σύνδεσμοι και στις δύο άκρες, M 22 x 1,5, με προστασία κατά της συστροφής. Περισσότερα στοιχεία: NW 8/155°C/250 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Μήκος (m)
|10
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,3