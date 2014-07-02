Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. (DN 8) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Σύνδεσμοι και στις δύο άκρες, M 22 x 1,5, με προστασία κατά της συστροφής. Περισσότερα στοιχεία: NW 8/155°C/250 bar.