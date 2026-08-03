Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (ID 6), κατάλληλος για τρόφιμα, με σύνδεση καρουλιού σωλήνα AVS, σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και γκρι εξωτερικό περίβλημα που δεν αφήνει σημάδια.