Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (DN 6) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. DN 6/155°C/250 bar.

Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (DN 6) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. DN 6/155°C/250 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 6
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 250
Μήκος (m) 15
Σύνδεση με σπείρωμα 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,7