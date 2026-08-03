Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (ID 6), κατάλληλος για τρόφιμα, με σύνδεση καρουλιού σωλήνα AVS, σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και γκρι εξωτερικό περίβλημα που δεν αφήνει σημάδια.