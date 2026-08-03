Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (ID 6), κατάλληλος για τρόφιμα, με σύνδεση καρουλιού σωλήνα AVS, σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και γκρι εξωτερικό περίβλημα που δεν αφήνει σημάδια.
Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (DN 6) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. DN 6/155°C/250 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 6
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|250
|Μήκος (m)
|15
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,9