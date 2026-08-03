Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (ID 6), κατάλληλος για τρόφιμα, με σύνδεση καρουλιού σωλήνα AVS, σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και γκρι εξωτερικό περίβλημα που δεν αφήνει σημάδια.

Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (DN 6) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. DN 6/155°C/250 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 6
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 250
Μήκος (m) 15
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,9
Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock