Σωλήνας υψηλής πίεσης 20 μ. (DN 8) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Περισσότερα στοιχεία: NW 8/155°C/250 bar.