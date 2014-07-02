Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Έκδοση για βιομηχανία τροφίμων, σύνδεση AVS σε πιστόλι γκρι ID 8/155°C/160 bar

Σωλήνας υψηλής πίεσης 20 μ. (DN 8) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS. Εξωτερική στρώση που δεν αποχρωματίζεται για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Περισσότερα στοιχεία: NW 8/155°C/250 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 250
Μήκος (m) 20
Σύνδεση με σπείρωμα 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 5,5