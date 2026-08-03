Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 20
Σύνδεση με σπείρωμα 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 7