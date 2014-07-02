Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Σωλήνας ΗΡ με μεγάλη διάρκεια ζωής για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Außendecke## ανθεκτικό σε ζωικά λιπαρά, υλικό που δεν ξεβάφει. Με πατενταρισμένη σύνδεση ΑVS στο πιστόλι (περιστρεφόμενη στερέωση)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|400
|Μήκος (m)
|20
|Σύνδεση με σπείρωμα
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,7