Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Σωλήνας ΗΡ με μεγάλη διάρκεια ζωής για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Außendecke## ανθεκτικό σε ζωικά λιπαρά, υλικό που δεν ξεβάφει. Με πατενταρισμένη σύνδεση ΑVS στο πιστόλι (περιστρεφόμενη στερέωση)