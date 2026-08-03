Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Με μπλε εξωτερικό κάλυμμα που δεν αφήνει σημάδια και είναι ανθεκτικό στα ζωικά λιπαρά: ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης (ID 8), 10 μ., σύνδεση που βιδώνει με το χέρι ANTI!Twist και EASY!Lock και στις δύο άκρες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 10
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,7
Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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