Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με διπλή ενίσχυση από χάλυβα και μπλε εξωτερικό κάλυμμα που δεν αφήνει σημάδια και είναι ανθεκτικό στα ζωικά λιπαρά. Με μήκος 20 μ. και συνδέσεις EASY!Lock που βιδώνουν με το χέρι.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 20
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,9
Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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