Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης με διπλή ενίσχυση από χάλυβα και μπλε εξωτερικό κάλυμμα που δεν αφήνει σημάδια και είναι ανθεκτικό στα ζωικά λιπαρά. Με μήκος 20 μ. και συνδέσεις EASY!Lock που βιδώνουν με το χέρι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|400
|Μήκος (m)
|20
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,9
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