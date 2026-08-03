Σωλήνας υψηλής πίεσης κυρτός, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα: σωλήνας υψηλής πίεσης, με σύνδεση M 22 × 1,5 και κυρτή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι. Με μήκος 1,5 μ., κατάλληλος για πίεση λειτουργίας έως 400 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 1,5
Σύνδεση με σπείρωμα 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7
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