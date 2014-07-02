Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (DN 8, M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή και συνδέσμους και στις δύο άκρες. Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα με τον κατάλληλο σύνδεσμο (M 22 x 1,5).
Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (DN 8, M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή και συνδέσμους και στις δύο άκρες. Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα με τον κατάλληλο σύνδεσμο (M 22 x 1,5).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|400
|Μήκος (m)
|1,5
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9