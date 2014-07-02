Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Σωλήνας υψηλής πίεσης 1,5 μ. (DN 8, M 22 x 1,5) με προστασία από τη συστροφή και συνδέσμους και στις δύο άκρες. Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα με τον κατάλληλο σύνδεσμο (M 22 x 1,5).