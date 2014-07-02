Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Longlife 400, Με περιστροφικό σύνδεσμο 2 x M22 x 1.5, ID 8/155°C/400 bar
Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. Longlife 400 (DN 8) με περιστροφικό σύνδεσμο, ενισχυμένος με καλώδιο από χάλυβα, δύο στρώσεων, υψηλής ισχύος. Σύνδεσμοι και στις δύο άκρες. M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστροφή. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/400 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|400
|Μήκος (m)
|10
|Σύνδεση με σπείρωμα
|2 x M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,7