Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Longlife 400, Με περιστροφικό σύνδεσμο 2 x M22 x 1.5, ID 8/155°C/400 bar

Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. Longlife 400 (DN 8) με περιστροφικό σύνδεσμο, ενισχυμένος με καλώδιο από χάλυβα, δύο στρώσεων, υψηλής ισχύος. Σύνδεσμοι και στις δύο άκρες. M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστροφή. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/400 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 10
Σύνδεση με σπείρωμα 2 x M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,7