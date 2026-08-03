Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα

Longlife 400 με σύνδεση AVS πατέντας σε πιστόλι (περιστρεφόμενο) ID 8/155°C/400 bar

Σωλήνας υψηλής πίεσης 20 μ. Longlife 400 (DN 8) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστροφή. Ενισχυμένος με καλώδιο από χάλυβα, δύο στρώσεων, υψηλής ισχύος. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/400 bar.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

ID ( ) ID 8
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 400
Μήκος (m) 20
Σύνδεση με σπείρωμα 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,1
Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα