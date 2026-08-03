Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
Longlife 400 με σύνδεση AVS πατέντας σε πιστόλι (περιστρεφόμενο) ID 8/155°C/400 bar
Σωλήνας υψηλής πίεσης 20 μ. Longlife 400 (DN 8) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστροφή. Ενισχυμένος με καλώδιο από χάλυβα, δύο στρώσεων, υψηλής ισχύος. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/400 bar.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|ID ( )
|ID 8
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|400
|Μήκος (m)
|20
|Σύνδεση με σπείρωμα
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6,1
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