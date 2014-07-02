Σωλήνας υψηλής πίεσης 20 μ. Longlife 400 (DN 8) με πατενταρισμένο (περιστρεφόμενο) σύνδεσμο πιστολιού με σκανδάλη AVS και χειροκίνητο σύνδεσμο. M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστροφή. Ενισχυμένος με καλώδιο από χάλυβα, δύο στρώσεων, υψηλής ισχύος. Περισσότερα στοιχεία: DN 8/155°C/400 bar.