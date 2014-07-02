Σωλήνες

Kärcher Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.

Λάστιχο αντικατάστασης για υψηλή πίεση: Με σύστημα αντι-συστροφής και σύστημα Quick Connect.

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect

Ανταλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992

Κιτ αντικατάστασης σωληνών Υ.Π. από το 1992

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Προέκταση σωλήνα Υ.Π έως το 2007 και για συσκευές χωρίς σύστημα Quick Connect

Προέκταση σωλήνα Υ.Π έως το 2007 και για συσκευές χωρίς σύστημα Quick Connect

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect

Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ