Σωλήνες αναρρόφησης

Kärcher Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι

Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι

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Kärcher Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης

Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης

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Kärcher Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης

Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης

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