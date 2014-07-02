Σωλήνες υψηλής πίεσης

Kärcher Standard

Standard

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Kärcher Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές

Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές

Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές

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Kärcher Εκδοση βιομηχανίας τροφίμων

Εκδοση βιομηχανίας τροφίμων

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Kärcher Εκδοση βιομηχανίας τροφίμων με ένωση και στις δύο πλευρές

Εκδοση βιομηχανίας τροφίμων με ένωση και στις δύο πλευρές

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Kärcher Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων

Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων

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Kärcher Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων με βιδωτές συνδέσεις και στις δύο πλευρές

Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων με βιδωτές συνδέσεις και στις δύο πλευρές

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Kärcher Ειδικά λάστιχα

Ειδικά λάστιχα

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic

Classic

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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