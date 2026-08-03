Starter Kit λεπίδα χλοοκοπτικού
Η λεπίδα του χλοοκοπτικού αφαιρεί την ανεπιθύμητη βλάστηση και τα βρύα ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία και είναι συμβατή με όλα τα χλοοκοπτικά Kärcher Battery Power 18 V και 36 V.
Με αυτές τις ισχυρές λεπίδες κοπής, τα βρύα, η ανεξέλεγκτη βλάστηση και τα ζιζάνια ανήκουν πλέον στο παρελθόν – ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με χλοοκοπτική μηχανή. Το Starter Kit περιέχει μια βάση λεπίδων με 10 λεπίδες κοπής που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα και χωρίς εργαλεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χλοοκοπτικές μηχανές 18 V και 36 V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αποτέλεσμα κοπής
- Ιδιαίτερα αποτελεσματική κοπή και καθαρό αποτέλεσμα χάρη στην ανθεκτική λεπίδα.
Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλεία
- Η λεπίδα μπορεί να αντικατασταθεί με λίγες κινήσεις χωρίς εργαλεία.
Πρακτικό κιτ εκκίνησης 2 σε 1
- Η θήκη λεπίδων με 10 λεπίδες που περιλαμβάνεται στην προμήθεια εξασφαλίζει ότι μπορείτε να εργάζεστε για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Αξεσουάρ που ταιριάζουν απόλυτα
- Συμβατό με όλους τους χλοοκοπτικούς με μπαταρία 18 V και 36 V της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός λεπίδων
|2
|Πλάτος κοπής (cm)
|23
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|118 x 118 x 35
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν