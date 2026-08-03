Με αυτές τις ισχυρές λεπίδες κοπής, τα βρύα, η ανεξέλεγκτη βλάστηση και τα ζιζάνια ανήκουν πλέον στο παρελθόν – ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με χλοοκοπτική μηχανή. Το Starter Kit περιέχει μια βάση λεπίδων με 10 λεπίδες κοπής που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα και χωρίς εργαλεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χλοοκοπτικές μηχανές 18 V και 36 V της Kärcher.