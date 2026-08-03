Σταθμός φόρτισης WV5
Σταθμός φόρτισης για το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 με μπαταρία
Ο μοντέρνος σταθμός φόρτισης για το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 με μπαταρία μπορεί να φορτίσει και να αποθηκεύσει μόνο τη μπαταρία ή ολόκληρο το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών με μπαταρία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελκυστικός σχεδιασμός
- Χάρη στον ελκυστικό σχεδιασμό, ο σταθμός φόρτισης ταιριάζει ιδανικά σε χώρους διαβίωσης.
Βολικός φορτιστής
- Αν και η συσκευή και η μπαταρία είναι στον σταθμό φόρτισης, πρώτα φορτίζεται η συσκευή και μετά η μπαταρία. Χωρίς να τον ξαναβάλετε στην πρίζα.
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- Πρακτική αποθήκευση καλωδίου στο κάτω μέρος του σταθμού φόρτισης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 132 x 50