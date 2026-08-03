Ο μοντέρνος σταθμός φόρτισης για το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 με μπαταρία μπορεί να φορτίσει και να αποθηκεύσει μόνο τη μπαταρία ή ολόκληρο το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών με μπαταρία.