Σταθμός φόρτισης WV5

Σταθμός φόρτισης για το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 με μπαταρία

Ο μοντέρνος σταθμός φόρτισης για το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 με μπαταρία μπορεί να φορτίσει και να αποθηκεύσει μόνο τη μπαταρία ή ολόκληρο το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών με μπαταρία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελκυστικός σχεδιασμός
  • Χάρη στον ελκυστικό σχεδιασμό, ο σταθμός φόρτισης ταιριάζει ιδανικά σε χώρους διαβίωσης.
Βολικός φορτιστής
  • Αν και η συσκευή και η μπαταρία είναι στον σταθμό φόρτισης, πρώτα φορτίζεται η συσκευή και μετά η μπαταρία. Χωρίς να τον ξαναβάλετε στην πρίζα.
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
  • Πρακτική αποθήκευση καλωδίου στο κάτω μέρος του σταθμού φόρτισης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 200 x 132 x 50