Το ανθεκτικό ρομποτικό χλοοκοπτικό RCX προστατεύεται καλά από τον ήλιο και τη βροχή, αλλά το στέγαστρο μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Η ανθεκτική πλαστική οροφή προστατεύει από τις έντονες βροχοπτώσεις και την ηλιακή ακτινοβολία, διατηρώντας την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα της συσκευής. Η οροφή του στεγάστρου μπορεί να αναδιπλωθεί για εύκολη λειτουργία του ρομποτικού χλοοκοπτικού στη βάση φόρτισης. Το στέγαστρο μπορεί να εγκατασταθεί με λίγα απλά βήματα και να στερεωθεί σταθερά στο έδαφος με τους τέσσερις γάντζους που παρέχονται.