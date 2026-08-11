Στέγαστρο για το RCX
Το στέγαστρο προστατεύει το ρομποτικό χλοοκοπτικό RCX από τον ήλιο και τη βροχή. Η οροφή του στέγαστρου μπορεί να αναδιπλωθεί για να λειτουργήσει το ρομποτικό χλοοκοπτικό στη βάση φόρτισης.
Το ανθεκτικό ρομποτικό χλοοκοπτικό RCX προστατεύεται καλά από τον ήλιο και τη βροχή, αλλά το στέγαστρο μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Η ανθεκτική πλαστική οροφή προστατεύει από τις έντονες βροχοπτώσεις και την ηλιακή ακτινοβολία, διατηρώντας την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα της συσκευής. Η οροφή του στεγάστρου μπορεί να αναδιπλωθεί για εύκολη λειτουργία του ρομποτικού χλοοκοπτικού στη βάση φόρτισης. Το στέγαστρο μπορεί να εγκατασταθεί με λίγα απλά βήματα και να στερεωθεί σταθερά στο έδαφος με τους τέσσερις γάντζους που παρέχονται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προστασία από τις καιρικές συνθήκες
- Κάτω από το γκαράζ, η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή προστατεύεται από τον ήλιο και τις βροχοπτώσεις.
- Η διάρκεια ζωής της ρομποτικής χλοοκοπτικής μηχανής μπορεί να αυξηθεί χάρη σε αυτή την προστασία.
Εύκολη εγκατάσταση
- Το γκαράζ συναρμολογείται με λίγα απλά βήματα.
- Το γκαράζ μπορεί να στερεωθεί γρήγορα και με ασφάλεια στο έδαφος χρησιμοποιώντας τους τέσσερις πασσάλους που παρέχονται.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|3,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|885 x 625 x 380