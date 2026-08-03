Με πλάτος 170 mm το στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για τα WV 2 και WV 5 είναι κατάλληλο ειδικά για παράθυρα με κιγκλιδώματα και άλλα μικρότερα παράθυρα που δεν μπορούν να καθαριστούν καθόλου ή ικανοποιητικά με τα μεγάλα ακροφύσια αναρρόφησης.