Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για WV 2/WV 5

Με πλάτος 170 mm, το στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για τα WV 2 και WV 5 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παράθυρα με κιγκλιδώματα και άλλα μικρότερα παράθυρα.

Με πλάτος 170 mm το στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για τα WV 2 και WV 5 είναι κατάλληλο ειδικά για παράθυρα με κιγκλιδώματα και άλλα μικρότερα παράθυρα που δεν μπορούν να καθαριστούν καθόλου ή ικανοποιητικά με τα μεγάλα ακροφύσια αναρρόφησης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μαλακό χείλος σιλικόνης
  • Καθαρισμός χωρίς γραμμές.
Στενό σχήμα
  • Ιδανικό για παράθυρα με πλέγμα ή άλλες στενές περιοχές.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 225 x 37 x 125
Πεδία εφαρμογής
  • Υαλότουβλα
  • Λεία επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
Εξαρτήματα