Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για WV 2/WV 5
Με πλάτος 170 mm, το στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για τα WV 2 και WV 5 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παράθυρα με κιγκλιδώματα και άλλα μικρότερα παράθυρα.
Με πλάτος 170 mm το στενό ακροφύσιο αναρρόφησης για τα WV 2 και WV 5 είναι κατάλληλο ειδικά για παράθυρα με κιγκλιδώματα και άλλα μικρότερα παράθυρα που δεν μπορούν να καθαριστούν καθόλου ή ικανοποιητικά με τα μεγάλα ακροφύσια αναρρόφησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μαλακό χείλος σιλικόνης
- Καθαρισμός χωρίς γραμμές.
Στενό σχήμα
- Ιδανικό για παράθυρα με πλέγμα ή άλλες στενές περιοχές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|225 x 37 x 125
Πεδία εφαρμογής
- Υαλότουβλα
- Λεία επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια