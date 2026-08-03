Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης του τζαμοκαθαριστή WV6
Με πλάτος 170 mm, είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μικρών τζαμιών που χωρίζονται με μεταλλικά πλαίσια.
Όταν τα μεγαλύτερου μεγέθους ακροφύσια αναρρόφησης είναι απλά πολύ μεγάλα για ένα τζάμι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το στενό ακροφύσιο του τζαμοκαθαριστή WV 6. Χάρη στο πλάτος 170 mm που διαθέτει, το ακροφύσιο καθαρίζει τζάμια που χωρίζονται μεταξύ τους με μεταλλικά πλαίσια ή άλλες μικρότερες επιφάνειες παραθύρων αποτελεσματικά και αξιόπιστα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μακρύ μάκτρο σιλικόνης
- Το μακρύ μάτρο σιλικόνης καθιστά τον τζαμοκαθαριστή ακόμα πιο ευέλικτο και σας δίνει τη δυνατότητα να καθαρίσετε τα τζάμια σας από πάνω μέχρι κάτω με ένα πέρασμα.
Στενό σχήμα
- Κατάλληλο για μικρές επιφάνειες.
Εύκολη αντικατάσταση
- Η αλλαγή των ακροφύσιων αναρρόφησης γίνεται εύκολα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|172 x 98 x 41
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Υαλότουβλα
- Λεία επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια