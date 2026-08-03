Όταν τα μεγαλύτερου μεγέθους ακροφύσια αναρρόφησης είναι απλά πολύ μεγάλα για ένα τζάμι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το στενό ακροφύσιο του τζαμοκαθαριστή WV 6. Χάρη στο πλάτος 170 mm που διαθέτει, το ακροφύσιο καθαρίζει τζάμια που χωρίζονται μεταξύ τους με μεταλλικά πλαίσια ή άλλες μικρότερες επιφάνειες παραθύρων αποτελεσματικά και αξιόπιστα.