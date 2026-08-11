Για να μη χαθεί τίποτα κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού με τα συστήματα αμμοβολής ξηρού πάγου της Kärcher στη διαδικασία Liquid-to-Pellet: Θήκη για τα καπάκια των φιαλών CO₂ για γρήγορη και απλή τοποθέτηση στην Αρχική Βάση του μηχανήματος.