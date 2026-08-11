Το stone roller είναι το τέλειο εξάρτημα για τον βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών δαπέδων, όπως πέτρα ή κεραμικά πλακίδια (ωστόσο δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή τερακότα). Συμβατό με τη σφουγγαρίστρα-σκούπα FCV 4. Χάρη στις ενσωματωμένες βούρτσες του, το stone roller απομακρύνει αβίαστα τους επίμονους ρύπους και κάνει ακόμη και τις εσοχές και τις ανώμαλες επιφάνειες να λάμπουν ξανά. Τα Pure!Roll® rollers μας είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων έως τους 60 °C.