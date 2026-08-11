Stone roller FCV 4
Ο καθαρισμός ανθεκτικών σκληρών δαπέδων και επίμονων εσοχών δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλός: με το stone roller Pure!Roll® για τη σφουγγαρίστρα-σκούπα FCV 4, οι επίμονοι λεκέδες δεν έχουν καμία ελπίδα. Πλένεται στο πλυντήριο έως τους 60 °C.
Το stone roller είναι το τέλειο εξάρτημα για τον βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών δαπέδων, όπως πέτρα ή κεραμικά πλακίδια (ωστόσο δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή τερακότα). Συμβατό με τη σφουγγαρίστρα-σκούπα FCV 4. Χάρη στις ενσωματωμένες βούρτσες του, το stone roller απομακρύνει αβίαστα τους επίμονους ρύπους και κάνει ακόμη και τις εσοχές και τις ανώμαλες επιφάνειες να λάμπουν ξανά. Τα Pure!Roll® rollers μας είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων έως τους 60 °C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Pure!Roll® με μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Ενσωματωμένες τρίχες
- Για την εύκολη αφαίρεση επίμονων ρύπων.
- Ακόμα και εσοχές και ανώμαλα δάπεδα καθαρίζονται άψογα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|254 x 77 x 60
Πεδία εφαρμογής
- Πέτρινα δάπεδα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Αρμοί πλακιδίων