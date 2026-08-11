Το stone roller είναι το τέλειο εξάρτημα για τον βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών δαπέδων, όπως πέτρα ή κεραμικά πλακίδια (ωστόσο δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή τερακότα). Συμβατό με τις σφουγγαρίστρες-σκούπες KFL 1, FCV 2 και FCV 3. Χάρη στις ενσωματωμένες βούρτσες του, το stone roller απομακρύνει αβίαστα τους επίμονους ρύπους και κάνει ακόμη και τις εσοχές και τις ανώμαλες επιφάνειες να λάμπουν ξανά.