Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Εύκολος καθαρισμός ανθεκτικών σκληρών δαπέδων, καθώς και επίμονων εσοχών και αρμών: με το stone roller για τις σφουγγαρίστρες-σκούπες KFL 1, FCV 2 και FCV 3, οι επίμονοι λεκέδες δεν έχουν καμία ελπίδα.
Το stone roller είναι το τέλειο εξάρτημα για τον βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών δαπέδων, όπως πέτρα ή κεραμικά πλακίδια (ωστόσο δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητα δάπεδα από φυσική πέτρα, όπως μάρμαρο ή τερακότα). Συμβατό με τις σφουγγαρίστρες-σκούπες KFL 1, FCV 2 και FCV 3. Χάρη στις ενσωματωμένες βούρτσες του, το stone roller απομακρύνει αβίαστα τους επίμονους ρύπους και κάνει ακόμη και τις εσοχές και τις ανώμαλες επιφάνειες να λάμπουν ξανά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος.
Ενσωματωμένες τρίχες
- Για την εύκολη αφαίρεση επίμονων ρύπων.
- Ακόμα και εσοχές και ανώμαλα δάπεδα καθαρίζονται άψογα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|246 x 136 x 56
Πεδία εφαρμογής
- Πέτρινα δάπεδα
- Ακόμη και επίμονοι ρύποι
- Αρμοί πλακιδίων