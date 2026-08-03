Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 max.2

Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 30 μ. είναι ένας εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8).