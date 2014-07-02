Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4''
Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).
Αντάπτορας αντλίας για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Ο αντάπτορας είναι ιδανικός για αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm) και εύκαμπτους σωλήνες 3/4" ή 1". Περιλαμβάνει παξιμάδι ένωσης, σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα, ροδέλα και βαλβίδα ελέγχου. Η βαλβίδα ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βυθιζόμενες αντλίες ή βυθιζόμενες αντλίες πίεσης για την αποτροπή της επιστροφής του νερού στην αντλία. Διαφορετικά, αντί για τη βαλβίδα ελέγχου, χρησιμοποιείται μια ροδέλα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξάρτημα σύνδεσης
- Για σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων στην αντλία με αντίσταση στο κενό
Περιστρεφόμενο σπείρωμα
- Για την τοποθέτηση του συνδέσμου της αντλίας στην αντλία, ειδικά αν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει ήδη συνδεθεί στον σύνδεσμο αντλίας.
Για εύκαμπτους σωλήνες 3/4'' και 1''
- Το αντίστοιχο εξάρτημα σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος του εύκαμπτου σωλήνα.
Περιλαμβάνει επίπεδη τσιμούχα
- Στεγανοποιεί τη σύνδεση ανάμεσα στο εξάρτημα σύνδεσης και την αντλία ώστε να μην υπάρχει διαρροή νερού
Περιλαμβάνει αντεπίστροφη βαλβίδα
- Αποτρέπει την αντιρροή του νερού που έχει ήδη αντληθεί. Συνιστάται ιδιαίτερα για τη χρήση των βυθιζόμενων αντλιών και των βυθιζόμενων αντλιών πίεσης.
Περιλαμβάνει σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα
- Για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα στον σύνδεσμο αντλίας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|Κατάλληλο για εύκαμπτους σωλήνες 3/4'' και 1''
|Διάσταση νήματος
|G1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|41 x 65 x 41
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.
- Για χρήση σε πλημυρισμένες περιοχές.
- Για ζημιά από νερό σε σπίτια και αποθήκες (διαρροή πλυντηρίου, εισροή υπόγειων υδάτων)
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων