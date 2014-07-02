Αντάπτορας αντλίας για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Ο αντάπτορας είναι ιδανικός για αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm) και εύκαμπτους σωλήνες 3/4" ή 1". Περιλαμβάνει παξιμάδι ένωσης, σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα, ροδέλα και βαλβίδα ελέγχου. Η βαλβίδα ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βυθιζόμενες αντλίες ή βυθιζόμενες αντλίες πίεσης για την αποτροπή της επιστροφής του νερού στην αντλία. Διαφορετικά, αντί για τη βαλβίδα ελέγχου, χρησιμοποιείται μια ροδέλα.