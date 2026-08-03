ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 x EASY!Lock

Για τη σύνδεση και την επέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. 2 x EASY!Lock συνδέσεις, ορειχάλκινες με ελαστικό προστατευτικό

Διπλός σύνδεσμος από ορείχαλκο για τη σύνδεση και την προέκταση σωλήνων υψηλής πίεσης. Με προστατευτικό από καουτσούκ. Σύνδεσμος: 2 x EASY!Lock

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Μέγ. πίεση (bar) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
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