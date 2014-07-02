Συνδετικοί σωλήνες

Kärcher Κιτ Υ- adapter

Κιτ Υ- adapter

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)

Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)

Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες

Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Προσαρμογέας (σωλήνας - > εργαλείο)

Προσαρμογέας (σωλήνας - > εργαλείο)

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Προσαρμογέας για μείωση

Προσαρμογέας για μείωση

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Kärcher Κιτ αυξομείωσης

Κιτ αυξομείωσης

ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ