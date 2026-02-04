Συσκευασμένο φίλτροHEPA 13 VC 3
Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για την πολυκυκλωνική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 3 φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη και αλλεργιογόνα σωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο εξερχόμενος αέρας είναι πιο καθαρός από τον αέρα του χώρου. Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχύς φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης
Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|125 x 125 x 29
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι