Συσκευασμένο φίλτροHEPA 13 VC 3

Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για την πολυκυκλωνική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 3 φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη και αλλεργιογόνα σωματίδια. Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες.

Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για την πολυκυκλωνική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 3 φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη και αλλεργιογόνα σωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο εξερχόμενος αέρας είναι πιο καθαρός από τον αέρα του χώρου. Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχύς φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης
Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 125 x 125 x 29
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ξηροί ρύποι