Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για την πολυκυκλωνική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 3 φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη και αλλεργιογόνα σωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο εξερχόμενος αέρας είναι πιο καθαρός από τον αέρα του χώρου. Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες.