Telescope extension for PGS 4-18
Εργαστείτε ακόμα και σε ύψη που προκαλούν ζάλη: η τηλεσκοπική λαβή είναι το τέλειο εξάρτημα για το μπαταριοκίνητο πριόνι κλαδέματος PGS 4-18 και για το μπαταριοκίνητο κλαδευτικό TLO 2-18, επιτρέποντάς σας να κόβετε ξύλα και κλαδιά σε ύψη έως 3,5 m.
Οι εργασίες στον κήπο σε ύψος είναι παιχνιδάκι: η τηλεσκοπική λαβή για το μπαταριοκίνητο πριόνι κλαδέματος PGS 4-18 και το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι TLO 2-18 σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ύψος εργασίας σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ 145 και 205 εκατοστών και να προσαρμόσετε τη γωνία εργασίας έως και 135°. Το κόψιμο ξύλων και κλαδιών σε μεγάλο ύψος δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμόςΑπεριόριστη ρύθμιση και προσαρμογή του ύψους εργασίας ανάλογα με το ύψος του σώματος και τις απαιτήσεις.
Ρύθμιση γωνίας 135°Δυνατότητες ευέλικτης εφαρμογής.
Απλή εγκατάστασηΗ τηλεσκοπική λαβή μπορεί να τοποθετηθεί στη συσκευή σε λίγα δευτερόλεπτα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1470 x 69 x 69
Πεδία εφαρμογής
- Ψηλότερα κλαδιά