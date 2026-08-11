Οι εργασίες στον κήπο σε ύψος είναι παιχνιδάκι: η τηλεσκοπική λαβή για το μπαταριοκίνητο πριόνι κλαδέματος PGS 4-18 και το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι TLO 2-18 σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ύψος εργασίας σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ 145 και 205 εκατοστών και να προσαρμόσετε τη γωνία εργασίας έως και 135°. Το κόψιμο ξύλων και κλαδιών σε μεγάλο ύψος δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.