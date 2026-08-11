Telescope extension for PGS 4-18

Εργαστείτε ακόμα και σε ύψη που προκαλούν ζάλη: η τηλεσκοπική λαβή είναι το τέλειο εξάρτημα για το μπαταριοκίνητο πριόνι κλαδέματος PGS 4-18 και για το μπαταριοκίνητο κλαδευτικό TLO 2-18, επιτρέποντάς σας να κόβετε ξύλα και κλαδιά σε ύψη έως 3,5 m.

Οι εργασίες στον κήπο σε ύψος είναι παιχνιδάκι: η τηλεσκοπική λαβή για το μπαταριοκίνητο πριόνι κλαδέματος PGS 4-18 και το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι TLO 2-18 σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ύψος εργασίας σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ 145 και 205 εκατοστών και να προσαρμόσετε τη γωνία εργασίας έως και 135°. Το κόψιμο ξύλων και κλαδιών σε μεγάλο ύψος δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Telescope extension for PGS 4-18: Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός
Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός
Απεριόριστη ρύθμιση και προσαρμογή του ύψους εργασίας ανάλογα με το ύψος του σώματος και τις απαιτήσεις.
Telescope extension for PGS 4-18: Ρύθμιση γωνίας 135°
Ρύθμιση γωνίας 135°
Δυνατότητες ευέλικτης εφαρμογής.
Telescope extension for PGS 4-18: Απλή εγκατάσταση
Απλή εγκατάσταση
Η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να τοποθετηθεί στη συσκευή σε λίγα δευτερόλεπτα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ασημένιο
Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1470 x 69 x 69
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ψηλότερα κλαδιά