Telescopic handle
Άνετη και πρακτική: Η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να τοποθετηθεί στις μπαταριοκίνητες μηχανές κοπής χόρτου με λίγες μόνο κινήσεις του χεριού – για εύκολο χειρισμό και κοπή των άκρων του γκαζόν χωρίς κόπο.
Η συντήρηση του γκαζόν δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη: χάρη στην ευέλικτη ρύθμιση και προσαρμογή του ψαλιδιού σε ύψος μεταξύ 74 και 116 εκατοστών, μπορείτε να κόβετε τις άκρες του γκαζόν χωρίς να χρειάζεται να σκύβετε. Η τηλεσκοπική λαβή είναι συμβατή με τα μπαταριοκίνητα ψαλίδια γκαζόν GSH 2 Plus και GSH 4-4 Plus.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλή εγκατάστασηΓρήγορη εγκατάσταση τηλεσκοπικής λαβής με ασύρματη σύνδεση.
Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμόςΑπεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση και προσαρμογή του ύψους εργασίας στο ύψος του σώματος και στις απαιτήσεις της εργασίας.
Ρύθμιση γωνίας 180°Ακόμα πιο ακριβής κοπή των άκρων του γκαζόν.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|670 x 78 x 670
Πεδία εφαρμογής
- Άκρες γκαζόν