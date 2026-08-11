Telescopic handle

Άνετη και πρακτική: Η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να τοποθετηθεί στις μπαταριοκίνητες μηχανές κοπής χόρτου με λίγες μόνο κινήσεις του χεριού – για εύκολο χειρισμό και κοπή των άκρων του γκαζόν χωρίς κόπο.

Η συντήρηση του γκαζόν δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη: χάρη στην ευέλικτη ρύθμιση και προσαρμογή του ψαλιδιού σε ύψος μεταξύ 74 και 116 εκατοστών, μπορείτε να κόβετε τις άκρες του γκαζόν χωρίς να χρειάζεται να σκύβετε. Η τηλεσκοπική λαβή είναι συμβατή με τα μπαταριοκίνητα ψαλίδια γκαζόν GSH 2 Plus και GSH 4-4 Plus.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Telescopic handle: Απλή εγκατάσταση
Απλή εγκατάσταση
Γρήγορη εγκατάσταση τηλεσκοπικής λαβής με ασύρματη σύνδεση.
Telescopic handle: Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός
Άνετος τηλεσκοπικός σχεδιασμός
Απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση και προσαρμογή του ύψους εργασίας στο ύψος του σώματος και στις απαιτήσεις της εργασίας.
Telescopic handle: Ρύθμιση γωνίας 180°
Ρύθμιση γωνίας 180°
Ακόμα πιο ακριβής κοπή των άκρων του γκαζόν.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ασημένιο
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 670 x 78 x 670
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Άκρες γκαζόν