Η συντήρηση του γκαζόν δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη: χάρη στην ευέλικτη ρύθμιση και προσαρμογή του ψαλιδιού σε ύψος μεταξύ 74 και 116 εκατοστών, μπορείτε να κόβετε τις άκρες του γκαζόν χωρίς να χρειάζεται να σκύβετε. Η τηλεσκοπική λαβή είναι συμβατή με τα μπαταριοκίνητα ψαλίδια γκαζόν GSH 2 Plus και GSH 4-4 Plus.