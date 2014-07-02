Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster)

Kärcher Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster)

Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster)

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Kärcher Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο

Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο

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Kärcher Rotary nozzle classic

Rotary nozzle classic

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