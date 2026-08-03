Τούρμπο μπεκ, Μικρό, 028

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
  • Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
  • Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
  • Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
  • Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
  • Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 180
Πίεση (bar) max. 180
Θερμοκρασία (°C) max. 60
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 28
Μέγεθος Μικρό
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Χρώμα ανθρακί
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 90 x 57 x 57
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ