Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
- Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
- Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.