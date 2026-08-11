Τριπλό ακροφύσιο, 035
Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Βολική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού.
Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Στιβαρό, ανθεκτικό, δεν φράζει. Βολική επιλογή μεταξύ σημειακής ροής υψηλής πίεσης (0°), ευθείας ροής υψηλής πίεσης (25°)και ευθείας ροής χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|35
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 80
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3