Τριπλό ακροφύσιο, 045

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή δέσμης περιστρέφοντας το ακροφύσιο. Επιλογή ανάμεσα σε σημειακή ροή υψηλής πίεσης, επίπεδη ροή υψηλής πίεσης (25°), χειροκίνητη αλλαγή σε επίπεδη ροής χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή χρησιμοποιείται για την αφαίρεση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M18 x 1,5.