Τριπλό ακροφύσιο, 045
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή δέσμης περιστρέφοντας το ακροφύσιο. Επιλογή ανάμεσα σε σημειακή ροή υψηλής πίεσης, επίπεδη ροή υψηλής πίεσης (25°), χειροκίνητη αλλαγή σε επίπεδη ροής χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή χρησιμοποιείται για την αφαίρεση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M18 x 1,5.
Πρακτικό τριπλό ακροφύσιο με διαφορετικές δέσμες σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη αλλαγή με το στρίψιμο του ακροφυσίου. Διατίθενται οι ακόλουθες δέσμες: Εκτοξευτήρας τύπου μολυβιού υψηλής πίεσης, ακτινωτή δέσμη υψηλής πίεσης (25°) και ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°, απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρες. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος: M18 x 1,5.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|45
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5