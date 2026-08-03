Τριπλό ακροφύσιο, 053

Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Πρακτική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M 18 x 1,5.

Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Στιβαρό, ανθεκτικό, δεν φράζει. Δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ της σημειακής δέσμης υψηλής πίεση (0°), της επίπεδης δέσμης υψηλής πίεσης (25°) και της επίπεδης δέσμης χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M 18 x 1,5.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 300
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 53
Θερμοκρασία (°C) max. 80
Σύνδεση με σπείρωμα M 18
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
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