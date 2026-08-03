Τριπλό ακροφύσιο, 053
Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Πρακτική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M 18 x 1,5.
Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Στιβαρό, ανθεκτικό, δεν φράζει. Δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ της σημειακής δέσμης υψηλής πίεση (0°), της επίπεδης δέσμης υψηλής πίεσης (25°) και της επίπεδης δέσμης χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M 18 x 1,5.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|53
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 80
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3