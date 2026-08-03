Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Στιβαρό, ανθεκτικό, δεν φράζει. Βολική επιλογή μεταξύ σημειακής ροής υψηλής πίεσης (0°), ευθείας ροής υψηλής πίεσης (25°)και ευθείας ροής χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού.