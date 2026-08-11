Τσάντα αξεσουάρ Pet
Η ιδανική προσθήκη στα πλυστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης της Kärcher: η τσάντα αξεσουάρ Pet περιέχει πρακτικά αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον απαλό καθαρισμό σκύλων.
Ιδανικά για τον καθαρισμό και την περιποίηση σκύλων: τα αξεσουάρ της τσάντας αξεσουάρ για κατοικίδια είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης OC 3 και OC 4 της Kärcher για τον απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό των τετράποδων φίλωνσου. Η ειδικά σχεδιασμένη βούρτσα για κατοικίδια με σιλικονούχες προεξοχές μασάζ απομακρύνει ακόμα και τον πιο επίμονο ρύπο από το τρίχωμα τους. Το κωνικό ακροφύσιο καθαρίζει το βρώμικο τρίχωμα και τα λασπωμένα πόδια με ιδιαίτερη απαλότητα και προσοχή. Το αφράτο πανί μικροϊνών απορροφά πολύ νερό, είναι ευχάριστο στην αφή στο τρίχωμα του σκύλου και δεν αφήνει δυσάρεστες οσμές. Τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα στην παρεχόμενη τσάντα, η οποία είναι κατασκευασμένη από υδατοαπωθητικό ύφασμα και διαθέτει ακόμη χώρο για επιπλέον μικρά αξεσουάρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσα πλυσίματος για κατοικίδιαΗ ειδικά σχεδιασμένη βούρτσα για κατοικίδια με σιλικονούχες προεξοχές μασάζ αφαιρεί ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά από το τρίχωμα.
Κωνικό ακροφύσιοΤο κωνικό ακροφύσιο είναι ιδιαίτερα απαλό, καθιστώντας το ιδανικό για τον προσεκτικό καθαρισμό βρώμικου τριχώματος και λασπωμένων ποδιών.
Πανί από μικροίνεςΤο αφράτο πανί από μικροΐνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στεγνώσετε τα σκυλιά αμέσως μετά τον καθαρισμό. Το πανί από μικροΐνες απορροφά μεγάλη ποσότητα νερού και αποτρέπει τις δυσάρεστες οσμές.
Τσάντα αξεσουάρ
- Κατασκευασμένο από υλικό που πλένεται στο πλυντήριο και απωθεί το νερό – ιδανικό για ταξίδια.
- Όλα τα αξεσουάρ αποθηκεύονται σε ένα μέρος και υπάρχει επιπλέον χώρος για άλλα απαραίτητα είδη για το περίπατο του σκύλου.
- Η τσάντα μπορεί να αποθηκευτεί στο άδειο δοχείο νερού μαζί με το Kärcher OC 4.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Ποδήλατα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Μπουκάλια με λουλούδια