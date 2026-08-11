Ιδανικά για τον καθαρισμό και την περιποίηση σκύλων: τα αξεσουάρ της τσάντας αξεσουάρ για κατοικίδια είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης OC 3 και OC 4 της Kärcher για τον απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό των τετράποδων φίλωνσου. Η ειδικά σχεδιασμένη βούρτσα για κατοικίδια με σιλικονούχες προεξοχές μασάζ απομακρύνει ακόμα και τον πιο επίμονο ρύπο από το τρίχωμα τους. Το κωνικό ακροφύσιο καθαρίζει το βρώμικο τρίχωμα και τα λασπωμένα πόδια με ιδιαίτερη απαλότητα και προσοχή. Το αφράτο πανί μικροϊνών απορροφά πολύ νερό, είναι ευχάριστο στην αφή στο τρίχωμα του σκύλου και δεν αφήνει δυσάρεστες οσμές. Τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν τακτοποιημένα στην παρεχόμενη τσάντα, η οποία είναι κατασκευασμένη από υδατοαπωθητικό ύφασμα και διαθέτει ακόμη χώρο για επιπλέον μικρά αξεσουάρ.