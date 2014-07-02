3 σφουγγάρια γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανικά για γυάλισμα σκληρών επιφανειών και δαπέδων με φινίρισμα κεριού, π.χ. σφουγγάρια γυαλίσματος παρκέ ιδανικά για κερωμένες σκληρές επιφάνειες με δάπεδα με φινίρισμα κεριού. Απλώς συνδέστε τα σφουγγάρια γυαλίσματος στους δίσκους.