Τσόχες γυαλίσματος κερωμένων παρκέ
3 τσόχες γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα σκληρών κερωμένων επιφανειών π.χ. πατώματα από κερωμένο παρκέ.
3 σφουγγάρια γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανικά για γυάλισμα σκληρών επιφανειών και δαπέδων με φινίρισμα κεριού, π.χ. σφουγγάρια γυαλίσματος παρκέ ιδανικά για κερωμένες σκληρές επιφάνειες με δάπεδα με φινίρισμα κεριού. Απλώς συνδέστε τα σφουγγάρια γυαλίσματος στους δίσκους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σφουγγάρια γυαλίσματος από υψηλής ποιότητας μικροΐνες
- Τέλεια αποτελέσματα σε ξύλινα πατώματα με φινίρισμα κεριού και λαδιού
- Αναπτύχθηκε ειδικά για το γυάλισμα ξύλινων πατωμάτων με φινίρισμα κεριού και λαδιού
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|3
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|125 x 125 x 10
Πεδία εφαρμογής
- Κερωμένα ξύλινα πατώματα