3 σφουγγάρια γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Για τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος σε στεγανοποιημένα δάπεδα. Σφουγγάρια γυαλίσματος ιδανικά για στεγανοποιημένα δάπεδα, όπως φελλός, παρκέ, μελαμίνη. Απλώς συνδέστε τα σφουγγάρια γυαλίσματος στους δίσκους.