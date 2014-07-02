Τσόχες γυαλίσματος σφραγισμένων παρκέ / laminate
3 τσόχες γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Ιδανική για γυάλισμα σκληρών σφραγισμένων επιφανειών, όπως τα στεγανοποιημένα παρκέ, ο φελλός και τα laminate.
3 σφουγγάρια γυαλίσματος για την παρκετέζα FP 303. Για τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος σε στεγανοποιημένα δάπεδα. Σφουγγάρια γυαλίσματος ιδανικά για στεγανοποιημένα δάπεδα, όπως φελλός, παρκέ, μελαμίνη. Απλώς συνδέστε τα σφουγγάρια γυαλίσματος στους δίσκους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σφουγγάρια γυαλίσματος από υψηλής ποιότητας μικροΐνες
- Τέλεια αποτελέσματα γυαλίσματος σε στεγανοποιημένα δάπεδα (παρκέ, μελαμίνη, φελλός)
- Αναπτύχθηκε ειδικά για το γυάλισμα στεγανοποιημένων δαπέδων (παρκέ, μελαμίνη, φελλός)
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|3
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|125 x 125 x 8
Πεδία εφαρμογής
- Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα