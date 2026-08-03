Universal floor cloth set EasyFix
Τα πανιά καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης από υψηλής ποιότητας λεπτές ίνες είναι ιδανικά για την απομάκρυνση επίμονων λεκέδων με τη μηχανή καθαρισμού ατμού. Χάρη στο σύστημα Velcro, δεν υπάρχει επαφή με τους λεκέδες κατά την αντικατάσταση του πανιού.
Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδων EasyFix περιλαμβάνει δύο πανιά δαπέδου υψηλής απορροφητικότητας και αντοχής, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας λεπτές ίνες για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix. Το ύφασμα με ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού εξασφαλίζει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού - ακόμη και οι γωνίες και οι άκρες καθαρίζονται σε χρόνο μηδέν. Χάρη στο σύστημα Velcro, τα πανιά καθαρισμού δαπέδων μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή: απλά πιέστε τα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και έτοιμο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: απλά πάτησε τη λαβή στο πανί και τράβηξε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότηταςΗ ειδική δομή βρόχων στο πανί εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση ρύπων και αποτελεσματικά αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις σφραγισμένες σκληρές επιφάνειες. Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχοΤο πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του. Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδουΔεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου. Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. διαχωρισμός κουζίνας και μπάνιου) μπορεί να σημειωθεί σε ένα πεδίο στο πτερύγιο ποδιού.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 115 x 10
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια