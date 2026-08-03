Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδων EasyFix περιλαμβάνει δύο πανιά δαπέδου υψηλής απορροφητικότητας και αντοχής, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας λεπτές ίνες για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix. Το ύφασμα με ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού εξασφαλίζει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού - ακόμη και οι γωνίες και οι άκρες καθαρίζονται σε χρόνο μηδέν. Χάρη στο σύστημα Velcro, τα πανιά καθαρισμού δαπέδων μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή: απλά πιέστε τα στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και έτοιμο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του και δεν μπορεί να γλιστρήσει. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: απλά πάτησε τη λαβή στο πανί και τράβηξε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.