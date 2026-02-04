Upholstery nozzle WD/SE
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις ηλεκτρικές σκούπες SE
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Πλάτος εργασίας (mm)
|117
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|110 x 117 x 52
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πορτμπαγκάζ
- Πίσω καθίσματα
- Καθίσματα αυτοκινήτων
- ;;;;
- Πατάκια
- Υφάσματα επίπλων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Στρώματα
- Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών