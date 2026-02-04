Upholstery nozzle WD/SE

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις ηλεκτρικές σκούπες SE
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm) 35
Πλάτος εργασίας (mm) 117
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 110 x 117 x 52
Πεδία εφαρμογής
  • Πορτμπαγκάζ
  • Πίσω καθίσματα
  • Καθίσματα αυτοκινήτων
  • ;;;;
  • Πατάκια
  • Υφάσματα επίπλων
  • Υφασμάτινα έπιπλα
  • Στρώματα
  • Οικιακά υφάσματα, π.χ. κουρτίνες ή καλύμματα μαξιλαριών