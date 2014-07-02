Κάνη ψεκασμού Vario-Power: κάνη ψεκασμού με απεριόριστα μεταβλητό έλεγχο πίεσης, από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης έως δέσμη υψηλής πίεσης. Ιδανική για τον καθαρισμό μικρών επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο. Κατάλληλη για τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή αυτοκίνητα. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher της σειράς Κ 2.