VP 120, Vario Power Jet για K 2
Κάνη ψεκασμού Vario-Power: κάνη ψεκασμού με απεριόριστα μεταβλητό έλεγχο πίεσης, από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης έως δέσμη υψηλής πίεσης. Ιδανική για τον καθαρισμό μικρών επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο. Κατάλληλη για τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή αυτοκίνητα. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher της σειράς Κ 2.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαρκής ρύθμιση
- Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
Χαμηλή πίεση – δέσμη καθαριστικού
- Συνεχής ρύθμιση της πίεσης – από δέσμη καθαριστικού χαμηλής πίεσης σε δέσμη υψηλής πίεσης.
Εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|445 x 42 x 42
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Πρόσοψη
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Μονοπάτια
- Φράχτες
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο