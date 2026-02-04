VP 135 vario power jet
Κάνη ψεκασμού Vario Power VP 135 για πλυστικά μηχανήματα πίεσης των κατηγοριών K 2 και K 3. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη από πίδακα χαμηλής πίεσης σε πίδακα υψηλής πίεσης, απλά περιστρέφοντας τη Κάνη ψεκασμού.
Το VP 135 Vario Power Jet προσφέρει απεριόριστη ρύθμιση της πίεσης, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί απλά περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού, παρέχοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση πίεσης για κάθε εφαρμογή – από ήπια έως ισχυρή. Ιδανικό για τον αποτελεσματικό και βολικό καθαρισμό μικρότερων επιφανειών γύρω από το σπίτι και τον κήπο, για παράδειγμα, για χρήση σε τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή οχήματα. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 2 και K 3.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απεριόριστος έλεγχος της πίεσης με απλή περιστροφή
- Απλός χειρισμός.
Πίδακας υψηλής πίεσης σε πίδακα χαμηλής πίεσης
- Ρύθμιση της πίεσης ανάλογα με την εκάστοτε εργασία καθαρισμού.
Εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher K 2 και K 3
- Ιδανικό για αναβάθμιση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Φράχτες
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο