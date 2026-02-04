Το VP 135 Vario Power Jet προσφέρει απεριόριστη ρύθμιση της πίεσης, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί απλά περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού, παρέχοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση πίεσης για κάθε εφαρμογή – από ήπια έως ισχυρή. Ιδανικό για τον αποτελεσματικό και βολικό καθαρισμό μικρότερων επιφανειών γύρω από το σπίτι και τον κήπο, για παράδειγμα, για χρήση σε τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή οχήματα. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 2 και K 3.