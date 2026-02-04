VP 135 vario power jet

Κάνη ψεκασμού Vario Power VP 135 για πλυστικά μηχανήματα πίεσης των κατηγοριών K 2 και K 3. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη από πίδακα χαμηλής πίεσης σε πίδακα υψηλής πίεσης, απλά περιστρέφοντας τη Κάνη ψεκασμού.

Το VP 135 Vario Power Jet προσφέρει απεριόριστη ρύθμιση της πίεσης, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί απλά περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού, παρέχοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση πίεσης για κάθε εφαρμογή – από ήπια έως ισχυρή. Ιδανικό για τον αποτελεσματικό και βολικό καθαρισμό μικρότερων επιφανειών γύρω από το σπίτι και τον κήπο, για παράδειγμα, για χρήση σε τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή οχήματα. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 2 και K 3.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απεριόριστος έλεγχος της πίεσης με απλή περιστροφή
  • Απλός χειρισμός.
Πίδακας υψηλής πίεσης σε πίδακα χαμηλής πίεσης
  • Ρύθμιση της πίεσης ανάλογα με την εκάστοτε εργασία καθαρισμού.
Εξοικονόμηση χρόνου
  • Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher K 2 και K 3
  • Ιδανικό για αναβάθμιση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 449 x 43 x 43

Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).

Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Φράχτες
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο