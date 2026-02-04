VP 160 vario power jet
Κάνη ψεκασμού Vario Power VP 160 για πλυστικά μηχανήματα πίεσης των κατηγοριών K 4 και K 5. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη από πίδακα χαμηλής πίεσης σε πίδακα υψηλής πίεσης, απλά περιστρέφοντας τη Κάνη ψεκασμού.
Το VP 160 Vario Power Jet προσφέρει απεριόριστη ρύθμιση της πίεσης, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί απλά περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού, παρέχοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση πίεσης για κάθε εφαρμογή – από ήπια έως ισχυρή. Αυτό αυξάνει αισθητά την αποδοτικότητα και την άνεση εργασίας σας σε κάθε εφαρμογή. Ιδανικό για τον καθαρισμό μικρότερων περιοχών γύρω από το σπίτι και τον κήπο, για παράδειγμα, για χρήση σε τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή οχήματα. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher K 4 και K 5.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απεριόριστος έλεγχος της πίεσης με απλή περιστροφή
- Απλός χειρισμός.
Πίδακας υψηλής πίεσης σε πίδακα χαμηλής πίεσης
- Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
Εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά μηχανήματα Kärcher K 4 και K 5
- Ιδανικό για αναβάθμιση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K4 Compact
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Φράχτες
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο