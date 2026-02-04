Το VP 160 Vario Power Jet προσφέρει απεριόριστη ρύθμιση της πίεσης, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί απλά περιστρέφοντας το ακροφύσιο ψεκασμού, παρέχοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση πίεσης για κάθε εφαρμογή – από ήπια έως ισχυρή. Αυτό αυξάνει αισθητά την αποδοτικότητα και την άνεση εργασίας σας σε κάθε εφαρμογή. Ιδανικό για τον καθαρισμό μικρότερων περιοχών γύρω από το σπίτι και τον κήπο, για παράδειγμα, για χρήση σε τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή οχήματα. Κατάλληλο για όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher K 4 και K 5.