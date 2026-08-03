VP 180 vario power jet
Κάνη ψεκασμού VP 180 Vario Power για πλυστικά μηχανήματα πίεσης των κατηγοριών K 6 και K 7. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη από πίδακα χαμηλής πίεσης σε πίδακα υψηλής πίεσης, απλά περιστρέφοντας τη κάνη ψεκασμού.
Το VP 180 Vario Power Jet με ρυθμιζόμενη πίεση, η οποία μπορεί να αλλάξει με την απλή περιστροφή το ακροφύσιο ψεκασμού, παρέχοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση πίεσης για κάθε εφαρμογή – από ήπια έως ισχυρή. Ιδανικό για τον άνετο και αποτελεσματικό καθαρισμό μικρών επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο, για παράδειγμα, για χρήση σε τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή οχήματα. Κατάλληλο για όλα τα πλυντικά υψηλής πίεσης Kärcher K 6 και K 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απεριόριστος έλεγχος της πίεσης με απλή περιστροφή
- Εύκολος χειρισμός
Πίδακας υψηλής πίεσης σε πίδακα χαμηλής πίεσης
- Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
Εξοικονόμηση χρόνου
- Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Εφαρμογή απορρυπαντικού χωρίς ράβδο ψεκασμού, απευθείας μέσω του πιστολιού σκανδάλης
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher K 6 και K 7
- Ιδανικό για αναβάθμιση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Μικρές προσόψεις σπιτιών
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Φράχτες
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο