VP 180 vario power jet

Κάνη ψεκασμού VP 180 Vario Power για πλυστικά μηχανήματα πίεσης των κατηγοριών K 6 και K 7. Απεριόριστα ρυθμιζόμενη από πίδακα χαμηλής πίεσης σε πίδακα υψηλής πίεσης, απλά περιστρέφοντας τη κάνη ψεκασμού.

Το VP 180 Vario Power Jet με ρυθμιζόμενη πίεση, η οποία μπορεί να αλλάξει με την απλή περιστροφή το ακροφύσιο ψεκασμού, παρέχοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση πίεσης για κάθε εφαρμογή – από ήπια έως ισχυρή. Ιδανικό για τον άνετο και αποτελεσματικό καθαρισμό μικρών επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο, για παράδειγμα, για χρήση σε τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή οχήματα. Κατάλληλο για όλα τα πλυντικά υψηλής πίεσης Kärcher K 6 και K 7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απεριόριστος έλεγχος της πίεσης με απλή περιστροφή
  • Εύκολος χειρισμός
Πίδακας υψηλής πίεσης σε πίδακα χαμηλής πίεσης
  • Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
Εξοικονόμηση χρόνου
  • Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Εφαρμογή απορρυπαντικού χωρίς ράβδο ψεκασμού, απευθείας μέσω του πιστολιού σκανδάλης
  • Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher K 6 και K 7
  • Ιδανικό για αναβάθμιση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 449 x 43 x 43

Για πιστόλια καταναλωτικών πλυστικών παραγωγής πριν το 2010 (πιστόλι M, 96, 97): Απαιτείται προσαρμογέας M (2.643-950.0).

Πεδία εφαρμογής
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Μικρές προσόψεις σπιτιών
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Δρόμοι γύρω από το σπίτι
  • Φράχτες
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο