Το VP 180 Vario Power Jet με ρυθμιζόμενη πίεση, η οποία μπορεί να αλλάξει με την απλή περιστροφή το ακροφύσιο ψεκασμού, παρέχοντας έτσι τη σωστή ρύθμιση πίεσης για κάθε εφαρμογή – από ήπια έως ισχυρή. Ιδανικό για τον άνετο και αποτελεσματικό καθαρισμό μικρών επιφανειών στο σπίτι και τον κήπο, για παράδειγμα, για χρήση σε τοίχους, μονοπάτια, φράχτες ή οχήματα. Κατάλληλο για όλα τα πλυντικά υψηλής πίεσης Kärcher K 6 και K 7.