Wall bracket RCX
Εύκολη τοποθέτηση της κεραίας RTK σε εξωτερικούς τοίχους. Το σετ περιλαμβάνει τη βάση στήριξης, βίδες και καρφιά.
Η βάση στήριξης τοίχου παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εγκατάσταση της κεραίας RTK. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τοποθετήσεις την κεφαλή της κεραίας στη βάση και στη συνέχεια να τη στερεώσεις στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες και τους πείρους που παρέχονται. Πρέπει να διατηρείς καθαρή θέα 100° προς τον ουρανό. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχους χωρίς προεξοχή στέγης, σε μπαλκόνια, σε υπόστεγα κήπου κ.λπ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σταθερό στήριγμα
- Η κεραία RTK μπορεί να τοποθετηθεί σταθερά και με ασφάλεια σε εξωτερικούς τοίχους χρησιμοποιώντας το στήριγμα και τις τέσσερις βίδες και πείρους που παρέχονται.
Ευέλικτη τοποθέτηση
- Το στήριγμα τοίχου προσφέρει πολλές δυνατότητες τοποθέτησης σε τοίχους, μπαλκόνια, αποθήκες κήπου κ.λπ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|205 x 175 x 95