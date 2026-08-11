Η βάση στήριξης τοίχου παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εγκατάσταση της κεραίας RTK. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τοποθετήσεις την κεφαλή της κεραίας στη βάση και στη συνέχεια να τη στερεώσεις στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες και τους πείρους που παρέχονται. Πρέπει να διατηρείς καθαρή θέα 100° προς τον ουρανό. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχους χωρίς προεξοχή στέγης, σε μπαλκόνια, σε υπόστεγα κήπου κ.λπ.